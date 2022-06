Vaccino anti - Covid ai bambini dai 6 mesi d'età: negli Usa arriva l'ok a Moderna e Pfizer (Di sabato 18 giugno 2022) Vaccino anti - Covid anche per i più piccoli. negli Stati Uniti il Center for disease control and prevention (Cdc) , l'agenzia sanitaria, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022)anche per i più piccoli.Stati Uniti il Center for disease control and prevention (Cdc) , l'agenzia sanitaria, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei ...

