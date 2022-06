LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Sagan vince con una volata lunghissima, Williams rimane leader (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 La diciottesima vittoria di Sagan al Giro di Svizzera, forse la più dolce, poiché era da quasi un anno che non trionfava, dai campionati slovacchi dello scorso anno. 17.23 PEEEEEEEEEEETER SaganNNNNN!!! FINALMENTE Sagan! volata lunghissima DELLO SLOVACCO!!! 17.22 ULTIMO CHILOMETRO, ULTIMA CURVA PRESA DALLA INTERMARCHÈ CON PASQUALON! 17.21 -2 al traguardo, si alzano le velocità! 17.18 Siamo ai 5 chilometri dall’arrivo! 17.16 Salgono in gruppo anche la Ineos-Grenadiers ed il Team DSM. 17.14 Otto chilometri al traguardo, si vede il treno della TotalEnergies per Peter Sagan. 17.11 Sprint intermedio di Bellach vinto da Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) su Maximilian Schachmann ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 La diciottesima vittoria dialdi, forse la più dolce, poiché era da quasi un anno che non trionfava, dai campionati slovacchi dello scorso anno. 17.23 PEEEEEEEEEEETERNNNNN!!! FINALMENTEDELLO SLOVACCO!!! 17.22 ULTIMO CHILOMETRO, ULTIMA CURVA PRESA DALLA INTERMARCHÈ CON PASQUALON! 17.21 -2 al traguardo, si alzano le velocità! 17.18 Siamo ai 5 chilometri dall’arrivo! 17.16 Salgono in gruppo anche la Ineos-Grenadiers ed il Team DSM. 17.14 Otto chilometri al traguardo, si vede il treno della TotalEnergies per Peter. 17.11 Sprint intermedio di Bellach vinto da Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) su Maximilian Schachmann ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giro d'Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: a Chiavenna vince Pickrell, Leo Hayter tiene la maglia rosa - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #13giugno 1979: muore #DemetrioStratos Frontman delle band I Ribelli e #Area. 'Non siamo qui per sciacquarci i coglio… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 2? per la fuga c’è Boaro tra di loro - #Svizzera #tappa… - eliolivt : #raiciclismo se vi interessa anche il giro di Svizzera , cliccate qui ?? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla fuga 20 km al traguardo - #d’Italia… -