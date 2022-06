Strage in Texas, il discorso di Matthew McConaughey alla Casa Bianca: «Abbiamo bisogno di una legge sul possesso delle armi» – Il video (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ieri 7 giugno, il celebre attore americano Matthew McConaughey ha tenuto un lungo discorso alla Casa Bianca in ricordo della Strage dello scorso 24 maggio nella scuola elementare Robb a Uvalde, in Texas. McConaughey, che è nato proprio a Uvalde, dove è tornato in questi giorni per mostrare vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, ha mostrato foto e disegni di alcuni dei bambini uccisi, raccontando i loro sogni e le loro aspirazioni. Ha anche mostrato le scarpe preferite di una delle vittime, un paio di Converse All Star verdi che indossava al momento della Strage e che hanno permesso di identificarla. Durante il suo discorso, durato più di 20 minuti, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ieri 7 giugno, il celebre attore americanoha tenuto un lungoin ricordo delladello scorso 24 maggio nella scuola elementare Robb a Uvalde, in, che è nato proprio a Uvalde, dove è tornato in questi giorni per mostrare vicinanza e solidarietà alle famiglievittime, ha mostrato foto e disegni di alcuni dei bambini uccisi, raccontando i loro sogni e le loro aspirazioni. Ha anche mostrato le scarpe preferite di unavittime, un paio di Converse All Star verdi che indossava al momento dellae che hanno permesso di identificarla. Durante il suo, durato più di 20 minuti, ...

