2 Giugno, Frecce Tricolori da brividi: sorvolano il cielo di Roma, la folla le accoglie con l'Inno nazionale (video) (Di giovedì 2 giugno 2022) Accolte dagli applausi scoscianti delle numerose persone che affollano le strade del centro di Roma, le Frecce Tricolori fanno il loro trionfale ingresso alle celebrazioni del 2 Giugno dall'alto del cielo sulla capitale. Sorvolando con la loro scia di rosso, bianco e verde sull'Altare della Patria, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto la rituale corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Alla presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dei presidenti del Senato e della Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. E del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini (video da Youtube).

