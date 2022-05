L’ex M5s Giarrusso prepara movimento con Cateno De Luca. E a Messina appoggia il candidato dell’ex sindaco e della Lega (Di domenica 29 maggio 2022) “Corri ragazzo nel blu” canta Dino Giarrusso dal palco di Piazza Duomo a Messina. Entra così in scena, cantando, perché è proprio lui quel “Jeeg Robot”, annunciato da Cateno De Luca. L’eroe dei cartoni animati che sarebbe entrato nel suo progetto politico, annunciato da giorni dalL’ex sindaco di Messina (“A Roma ho trovato Jeeg Robot“, aveva detto), si è finalmente palesato a fine comizio. Dopo che per tutti gli interventi sul leggio montato sul palco campeggiava un robot giocattolo. Così, Dino Giarrusso, tre giorni dopo l’annuncio in diretta tv del suo abbandono del M5s, è sul palco per sostenere il candidato alle comunali di Messina, Federico Basile. L’uomo scelto da De Luca, ma non solo: “A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) “Corri ragazzo nel blu” canta Dinodal palco di Piazza Duomo a. Entra così in scena, cantando, perché è proprio lui quel “Jeeg Robot”, annunciato daDe. L’eroe dei cartoni animati che sarebbe entrato nel suo progetto politico, annunciato da giorni daldi(“A Roma ho trovato Jeeg Robot“, aveva detto), si è finalmente palesato a fine comizio. Dopo che per tutti gli interventi sul leggio montato sul palco campeggiava un robot giocattolo. Così, Dino, tre giorni dopo l’annuncio in diretta tv del suo abbandono del M5s, è sul palco per sostenere ilalle comunali di, Federico Basile. L’uomo scelto da De, ma non solo: “A ...

