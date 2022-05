Liverpool-Real Madrid, caos con la polizia fuori dallo Stade de France: l’accaduto (Di sabato 28 maggio 2022) La finale di Champions League si sta regolarmente giocando nonostante gli oltre 40 minuti di ritardo, visti i disordini scoppiati fuori dallo stadio. Disordini che però purtroppo non accennano a placarsi: secondo quanto riferito da Sky Sport infatti fuori dallo stadio ci sono ancora tifosi con il biglietto che attendono di entrare dentro lo Stade de France insieme a persone senza biglietto che tentano di infiltrarsi illegalmente. Tifosi Champions League finale La polizia ha iniziato ad usare gas lacrimogeni e alcuni tifosi hanno risposto lanciando bottiglie ed altri oggetti contro le forze dell’ordine. La ricostruzione degli eventi Il motivo del ritardo del fischio di inizio è stato questo: troppi tifosi in ritardo che non hanno riempito lo stadio e troppi ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) La finale di Champions League si sta regolarmente giocando nonostante gli oltre 40 minuti di ritardo, visti i disordini scoppiatistadio. Disordini che però purtroppo non accennano a placarsi: secondo quanto riferito da Sky Sport infattistadio ci sono ancora tifosi con il biglietto che attendono di entrare dentro lodeinsieme a persone senza biglietto che tentano di infiltrarsi illegalmente. Tifosi Champions League finale Laha iniziato ad usare gas lacrimogeni e alcuni tifosi hanno risposto lanciando bottiglie ed altri oggetti contro le forze dell’ordine. La ricostruzione degli eventi Il motivo del ritardo del fischio di inizio è stato questo: troppi tifosi in ritardo che non hanno riempito lo stadio e troppi ...

