I 10 fondali più belli d' Italia da non perdere sei ami fare immersioni

Leggi su gqitalia

(Di sabato 28 maggio 2022) Lene più incredibili, dall’Argentario a Lampedusa, sono appena state individuate e tradotte in classifica dagli esperti di Scubadvisor, l'app interamente dedicata agli appassionati di, che permette di conoscere e localizzare le migliori location per esplorare imarini, di prenotare la propria avventura nel centro diving preferito, e anche di leggerne descrizioni, prezzi e posizione sulla mappa per programmare le proprie uscite da soli o con gli amici. Ebbene, the winners are… 1º Ustica, i 10piùd'Barracuda a UsticaRiserva marina protetta d’fin dal 1986 e considerato dai suoi estimatori “il segreto meglio custodito del Mediterraneo”, ha ben 13 siti di ...