Cavani, il fratello: “Edi ama Napoli”. Spunta un retroscena dalla Spagna (Di giovedì 26 maggio 2022) Il fratello di Cavani parla delle voci di mercato che vorrebbero il Matador nei pensieri del Napoli per la prossima stagione. Edinson Cavani sarà uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Il Matador, dopo l’addio ufficiale al Manchester United è libero a parametro zero. Cavani sul mercato e fa gola a numerosi club. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia, in particolare alla Salernitana. Indiscrezione che ha riacceso il sogno dei tifosi di rivedere, invece, il Matador a Napoli. Di questa possibilità ne ha parlato Walter Guglielmone, fratello ed agente di Cavani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildiparla delle voci di mercato che vorrebbero il Matador nei pensieri delper la prossima stagione. Edinsonsarà uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Il Matador, dopo l’addio ufficiale al Manchester United è libero a parametro zero.sul mercato e fa gola a numerosi club. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia, in particolare alla Salernitana. Indiscrezione che ha riacceso il sogno dei tifosi di rivedere, invece, il Matador a. Di questa possibilità ne ha parlato Walter Guglielmone,ed agente di, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno delci ha chiamato, ...

