Calcio: Ancelotti '5finale Champions? Mi sono adattato ai cambiamenti' (Di giovedì 26 maggio 2022) MADRID (SPAGNA) - Manchester 2003, Parigi 2022. Cinque finali di Champions in 19 anni. Carlo Ancelotti è come il buon vino, più invecchia e più diventa buono. Un'eccezione però nel mondo degli ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) MADRID (SPAGNA) - Manchester 2003, Parigi 2022. Cinque finali diin 19 anni. Carloè come il buon vino, più invecchia e più diventa buono. Un'eccezione però nel mondo degli ...

Advertising

BuonAndrew : RT @santa_slavina: Ciao, mi chiamo Slavina, non sono tifosa e me fa schifo il calcio moderno (quello dei miliardari, pe capisse). Però sono… - tweet_mtt : In tutta onestà non tollero gli interisti che odiano Ancelotti solo per il suo passato al Milan. Ancelotti è il più… - salvione : Roma, Ancelotti esulta sui social: 'Complimenti magica' - Capitanomio : @gippu1 @F4Fake2 Invece Ancelotti, a cui giustamente oggi fate le seghe a 2 mani elogiandolo come grande allenator… - pavanti : RT @Gazzetta_it: Real-Liverpool: ecco come Klopp e Ancelotti se la giocheranno. ASCOLTA #Inthebox il podcast sul calcio inglese https://t.c… -