Il coach si rifiuta di parlare di basket | Quando faremo qualcosa per le armi? Siamo in ostaggio di 50 senatori di Washington

Steve Kerr, tecnico dei Golden State Warriors, lo dice in conferenza stampa: "Sono stanco di alzarmi qui e porgere le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori. Negli ultimi 10 giorni, ...Ilha subito chiarito di non voler parlare di pallacanestro. 'Giocheremo come sempre, ma il basket ora non conta', ha detto Kerr riferendosi alla tragedia avvenuta poche ore prima in una scuola ...Steve Kerr, tecnico dei Golden State Warriors, lo dice in conferenza stampa: “Sono stanco di alzarmi qui e porgere le condoglianze alle ...Steve Kerr, allenatore di Golden State, impegnati nei playoff NBA contro Dallas non ha voluto parlare di basket.