Pogba alla Juve? Evra: 'Occhio al Manchester City' VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex terzino francese Patrice Evra: "Pogba torna alla Juventus? Attenti a scartare il Manchester City...". Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex terzino francese Patrice: "tornantus? Attenti a scartare il...".

Advertising

_Morik92_ : ??? = è solo questione di tempo per #Pogba alla #Juve. State tranquilli, che già fa caldo! - AlfredoPedulla : L’ultimo contatto #Pogba-#PSG risale alla prima settimana di maggio. Il #Polpo ha detto che non avrebbe più aspetta… - MarcelloChirico : #Pogba ha detto SI alla #Juventus #POGBACK loading @juventusfc ?? - NestolaEdoardo : Vero che con 150 milioni rifai la squadra, ma allo stesso tempo non sei grande. E' quello che è successo alla Juven… - FraCer10 : @chiellini era in vacanza alla Juve come Pogba. Grazie sempre presidente per aver creato il mulino bianconero @andagn -