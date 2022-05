Nadal-Thompson in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) Rafaelesordirà contro l’australiano Jordannel primo turno del. I pronostici sono tutti dalla parte del campione maiorchino, che per ben tredici volte in carriera è riuscito ad alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri. C’è da dire che lo spagnolo non ha preparato al meglio lo Slam parigino. Dopo Indian Wells, infatti, ha disputato appena tre partite ufficiali a causa di un problema alle costole. Contro Shapovalov a Roma, inoltre, sono tornati a farsi vedere gli spettri relativi al dolore al piede sinistro, con i quali ormai da anniè costretto a convivere. Le sensazioni, tuttavia, sembrano essere positive per l’ex numero uno del mondo dopo i primi allenamenti nella capitale francese. L’esordio contro il giocatore aussie non sembra doverlo ...