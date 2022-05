La speranza del generale Farina: “Momento giusto per un negoziato concreto” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il generale Salvatore Farina, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, si è espresso sull'invasione russa dell'Ucraina e la ripresa dell'offensiva russa nel Donbass parlando all'Adnkronos: “Le forze russe hanno adottato i principi basilari dell'arte della guerra e del combattimento. Liberati gli sforzi da Mariupol e Kharkiv, stanno concentrando le unità per conquistare i rimanenti territori del Donbass. La situazione sta evolvendo giorno dopo giorno e vede un'avanzata delle forze armate russe per il raggiungimento di quegli obiettivi dichiarati ma non raggiunti, in breve tempo, grazie alla resistenza ucraina”. “Questo - afferma il generale - può essere il Momento per un negoziato concreto. Difficile fare previsioni ma è verosimile che tentino di occupare tutto il Donbass e la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) IlSalvatore, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, si è espresso sull'invasione russa dell'Ucraina e la ripresa dell'offensiva russa nel Donbass parlando all'Adnkronos: “Le forze russe hanno adottato i principi basilari dell'arte della guerra e del combattimento. Liberati gli sforzi da Mariupol e Kharkiv, stanno concentrando le unità per conquistare i rimanenti territori del Donbass. La situazione sta evolvendo giorno dopo giorno e vede un'avanzata delle forze armate russe per il raggiungimento di quegli obiettivi dichiarati ma non raggiunti, in breve tempo, grazie alla resistenza ucraina”. “Questo - afferma il- può essere ilper un. Difficile fare previsioni ma è verosimile che tentino di occupare tutto il Donbass e la ...

