Terrore a Roma: 3 banditi legano e rapinano un'anziana in casa

Ha visto entrare nella sua abitazione tre banditi, che sono stati così veloci da non lasciarle il tempo di scappare o di chiamare le forze dell'ordine. Anzi, i malviventi, che avevano solo un obiettivo, cioè quello di rubare e portare via quante più cose possibili, l'hanno immobilizzata, legata. E hanno iniziato a cercare, mettendo a soqquadro tutto l'appartamento.

Anziana rapinata in casa in zona Castel Giubileo

Sono stati attimi di Terrore quelli vissuti ieri sera, intorno alle 21.30, in via Salita di Castel Giubileo. Qui un'anziana di 69 anni è stata prima legata, poi rapinata da tre malviventi, che hanno messo a soqquadro l'intero appartamento per trovare soldi, oro, gioielli preziosi.

Chi sono i 3 ladri

I tre ladri, tre nordafricani, hanno fatto irruzione in quell'appartamento, ma mentre stavano cercando gli ...

