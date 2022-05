Isola dei Famosi, Soleil Sorge dice no: il motivo (Di sabato 21 maggio 2022) Nonostante la promessa di un lauto cachet e di un trattamento di favore, da vera naufraga vip, Soleil Sorge ha detto no: l’ex del Grande Fratello Vip 6, reality di cui è stata una delle concorrenti più iconiche, ha rifiutato la proposta degli autori dell’Isola dei Famosi 2022 di andare in Honduras per qualche giorno. La stessa proposta è stata fatta a Vera Gemma, naufraga dello scorso anno, che non ha ancora risposto. Ma come mai Soleil ha rifiutato così decisamente la proposta? A quanto pare la Sorge non vuole sovraesporsi in televisione (come accaduto lo scorso anno a Tommaso Zorzi) perché poi inevitabilmente stuferebbe il pubblico, né vuole che la sua immagine sia legata esclusivamente a reality, visto che dopo il GF Vip è stata anche protagonista de La Pupa e il Secchione nelle ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) Nonostante la promessa di un lauto cachet e di un trattamento di favore, da vera naufraga vip,ha detto no: l’ex del Grande Fratello Vip 6, reality di cui è stata una delle concorrenti più iconiche, ha rifiutato la proposta degli autori dell’dei2022 di andare in Honduras per qualche giorno. La stessa proposta è stata fatta a Vera Gemma, naufraga dello scorso anno, che non ha ancora risposto. Ma come maiha rifiutato così decisamente la proposta? A quanto pare lanon vuole sovraesporsi in televisione (come accaduto lo scorso anno a Tommaso Zorzi) perché poi inevitabilmente stuferebbe il pubblico, né vuole che la sua immagine sia legata esclusivamente a reality, visto che dopo il GF Vip è stata anche protagonista de La Pupa e il Secchione nelle ...

