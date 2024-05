Volley - l’Italia apre la stagione | i Campioni del Mondo sfidano la Serbia Gli azzurri a disposizione di De Giorgi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024)affronterà lain un amichevole dimaschile in programma domenica 12 maggio (ore 21.00) a Cavalese. La nostra Nazionale aprirà laagonistica tra le Dolomiti, preparando l’esordio in Nations League in programma tra una decina di giorni. Il CT Fefé Deha auna rosa di trenta uomini, che andrà poi sfoltita man mano. Spiccano i grandi nomi: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Simone Giannelli, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani, i martelli Francesco Recine e Davide Gardini, gli opposti Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. Sarà il primo di due impegni in amichevole, si tornerà poi in campo lunedì 13 maggio (ore 20.30) sempre a Cavalese per fronteggiare la Turchia. CONVOCATI ...