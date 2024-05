Elezioni comunali di Firenze | dieci candidati - 24 list - centinaia di nomi in lizza

D'Annunzio in lista con Schmidt per conquistare il Comune di Firenze . Si tratta di Federico D'Annunzio, pronipote del Vate , Gabriele D'Annunzio. Sarà inserito nella lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrodestra L'articolo Elezioni ...

Stefania Saccardi, candidata a sindaco per Italia Viva, prende le distanze dalla giunta Nardella, ma comincia dalle primeria non volute dal Pd. Affermando: "Nel centrosinistra a Firenze la motivazione per cui non si sono fatte le primarie è stata ...