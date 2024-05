Notte di fiamme in provincia di Latina | brucia un capannone L’intervento dei Vigili del Fuoco

(Di sabato 11 maggio 2024) Un incendio di vaste proporzioni quello sviluppatosi questaa Sabaudia. Ad intervenire immediatamente sul posto, in via Stromboli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia die della locale Stazione. Leavevano interessato le scaffalature collocate all’interno del laboratorio. Poco dopo idelriuscivano ad avere la meglio sul rogo. I militari della stazione di Sabaudia stanno effettuando accertamenti per cercare di capire se ci siano responsabilità per quanto accaduto. L'articolo proviene da Dayitalianews.

Scontro tra moto e furgone a Padova: gravissimo motociclista di 19 anni, ricoverato in terapia intensiva - Scontro tra moto e furgone a Padova: gravissimo motociclista di 19 anni, ricoverato in terapia intensiva - Scontro tra moto e furgone a Vigodarzere vicino Padova: gravissimo motociclista di 19 anni, ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva ...

Noragugume, attentato incendiario in un’azienda di impianti fotovoltaici - Noragugume, attentato incendiario in un’azienda di impianti fotovoltaici - Un escavatore e una trivella sono andati distrutti nell'incendio di questa notte che ha colpito una ditta che lavora sugli impianti fotovoltaici ...

Incendio in un'azienda, indagini in corso - Incendio in un'azienda, indagini in corso - Durante la scorsa notte, a Sabaudia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e della locale Stazione intervenivano in quel centro, dove era stato segnalato un incendio all’in ...