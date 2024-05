(Di sabato 11 maggio 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo chiudere bene questo obiettivo per poi proiettarci alla partita di Roma contro l’Atalanta”. Così Massimiliano, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la, in programma domani alle ore 18 all’Allianz Stadium. “La partita più importante è sempre quella più vicina, nonpermetterci dii nostri avversari, anche perchè mancheremmo di rispetto – ha sottolineato il tecnico bianconero -. Dobbiamo conquistare la Champions e ci vorrà una partita di attenzione contro una squadra che merita rispetto e ha fatto bene contro Atalanta e Lazio. E’ una squadra viva con giocatori che vogliono mettersi in evidenza. Dovremo fare una partita concreta. Andrà in campo la migliore formazione possibile”. Per quanto riguarda la formazione in ...

"Andrà in campo la migliore formazione possibile", dice il tecnico della Juve TORINO - "Dobbiamo chiudere bene questo obiettivo per poi proiettarci alla partita di Roma contro l'Atalanta". Così Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, in ...

Allegri “Obiettivi ok, non possiamo snobbare la Salernitana” - allegri “Obiettivi ok, non possiamo snobbare la salernitana” - TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo chiudere bene questo obiettivo per poi proiettarci alla partita di Roma contro l’Atalanta”. Così Massimiliano allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vi ...

Juventus, Chiesa non è al top: è in dubbio per la sfida contro la Salernitana - Juventus, Chiesa non è al top: è in dubbio per la sfida contro la salernitana - Federico Chiesa è alle prese con un virus e la Juventus sembra intenzionata a non rischiare il suo numero 7 contro la salernitana ...

Juventus, Allegri e l'annuncio su Djalò - Juventus, allegri e l'annuncio su Djalò - `Domani andrà in campo la migliore formazione per giocare contro la salernitana`. A dirlo è Massimiliano allegri, tecnico della Juventus, che giocherà contro.