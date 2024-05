Perché l’allargamento dell’Ue è tornato in agenda L’intervento del commissario Várhelyi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 11 maggio 2024) Vent’anni sono un periodo relativamente lungo, anche in politica. Pertanto, la consapevolezza internariguardo l’importanza delsi è evoluta in modo significativo. Guardando al 2004, quando ebbe luogo il grande allargamento di dieci Paesi, tutti pensavano che l’Europa fosse giunta al suo completamento, quindi non ci furono più grandi sviluppi successivi sul dibattito. Ma se si guarda a cosa è successo in vent’anni, da allora abbiamo accolto altri tre Paesi. Abbiamo avuto una grave crisi finanziaria, una grave crisi del debito, la crisi migratoria e poi il Covid-19. Ora abbiamo la guerra nel nostro continente, qualcosa che nessuno aveva previsto.è quindisul tavolo e in cima all’dei leader europei. Ci troviamo di fronte a un’altra ondata di questo ...