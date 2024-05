Authority - Abodi | Non si torna indietro Se il calcio è di tutt - allora ci vuole trasparenza

(Di sabato 11 maggio 2024), ministro per lo Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della settantaquattresima assemblea nazionale Federalberghi a Viareggio, in provincia di Lucca. Il ministro ha parlato di nuovo dell’per il controllo finanziario delle società professionistiche. «Abbiamo parlato della questioneper i conti delle società sportive nel corso di un incontro proficuo, cordiale e collaborativo. Ora si tratta di fare tesoro di quel incontro. Una cosa è certa: si va avanti,non si».: «Si è discussa l’esigenza di dare credibilità al sistema» «L’elemento centrale dell’incontro è stata l’assoluta identità di vedute sull’esigenza di dare credibilità ad un sistema attraverso un controllo più serrato. Perché i numeri parlano ...

