Dl superbonus - arriva detrazione in 10 rate per 12 mld di crediti

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (askanews) – Passano da 4 a 10annuali circa 12 miliardi di euro di detrazioni per le spese sostenute per gli interventi delnel biennio 2025-2026. E’ quanto emerge dalla relazione tecnica allegata all’emendamento del governo al decretotrasmesso la scorsa notte alla Commissione bilancio del Senato. In particolare, si tratta di 6.211 milioni di euro di dertazioni fruibili nel 2025 e di circa 5.780 milioni di euro di detrazioni fruibili nel 2026. L’allungamento delleizzazione porterà come effetto un maggiore gettito Irpef/Ires rispetto alle previsioni di bilancio di 1.630 milioni nel 2025, 2.448 milioni nel 2026, 1.798 milioni nel 2027, 1.565 nel 2028. D’altra parte lo spalmaprodurrà invece effetti negativi sui conti pubblici a partire dal ...

