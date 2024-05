Camorra | Pittalis Fi - ' da De Luca show vergognoso e inaccettabile'

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Vincenzo Decome al solito non si controlla. Le offese nei confronti di don Patriciello, prete simbolo della lotta alla, sono vergognose e inaccettabili. Il suonon solo non è divertente, ma lancia un messaggio pericoloso delegittimando l'azione del parroco di Caivano, che ogni giorno, mettendo a rischio la vita, lotta per difendere la sua comunità dalla". Lo afferma Pietro, deputato di Forza Italia e componente della commissione parlamentare Antimafia. "A don Patriciello -aggiunge- va tutta la mia solidarietà. Quanto a De, se ha del tempo da perdere, invece di irridere chi si impegna ogni giorno per migliorare qualcosa nella sua regione, dovrebbe impiegarlo per fare davvero qualcosa per i cittadini campani”.

