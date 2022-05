Anticipazioni Sei Sorelle, Puntate Spagnole: Carolina Finge di Essere Incinta! (Di venerdì 20 maggio 2022) Anticipazioni Sei Sorelle, Puntate Spagnole: Adela e German iniziano una relazione clandestina e così Carolina, per separarli, inizia a Fingere di Essere incinta… Sei Sorelle è la soap opera spagnola che, su Rai 1, sostituisce Il Paradiso delle Signore durante la stagione estiva. Come sempre, non mancano intrighi e colpi di scena e, nelle Puntate che vedremo in onda in Italia prossimamente, la giovane Carolina farà finta di Essere incinta. Questo avrà molto a che fare con un avvenimento che coinvolgerà anche Adela. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Sei Sorelle, Puntate Spagnole: Adela si innamora del marito di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 20 maggio 2022)Sei: Adela e German iniziano una relazione clandestina e così, per separarli, inizia are diincinta… Seiè la soap opera spagnola che, su Rai 1, sostituisce Il Paradiso delle Signore durante la stagione estiva. Come sempre, non mancano intrighi e colpi di scena e, nelleche vedremo in onda in Italia prossimamente, la giovanefarà finta diincinta. Questo avrà molto a che fare con un avvenimento che coinvolgerà anche Adela. Ecco che cosa sta per succedere.Sei: Adela si innamora del marito di ...

Advertising

redazionetvsoap : Proseguiamo con la conoscenza delle #seisorelle, ecco le #anticipazioni della nuova telenovela di #rai1 - zazoomblog : Sei sorelle giugno 2022 trame e anticipazioni - #sorelle #giugno #trame #anticipazioni - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni Ecco il cattivo della soap! - elisa_wolds : @lululey_ ?? la mia Lulù ! Ci tenevo a ringraziarti per tutto; dalle volte che sei entrata nello spazio per le antic… - elisa_wolds : @itsscarolaa ??. Ti dovremmo fare una statua ; ti ringrazio per ogni anticipazioni; per ogni tweet che fai sempre po… -