Campionato al fotofinish: si decide tutto all'ultima giornata (Di lunedì 16 maggio 2022) Vi piacciono i thriller, i romanzi ad alta tensione, i film nei quali scopri chi è l'assassino solo all'ultimo minuto? Allora adorerete questo Campionato, incerto in testa, a metà ed in coda. Perché l'ultima giornata di questa meravigliosa serie A, se non a livello tecnico quantomeno sul piano delle emozioni e dell'incertezza, non solo assegnerà lo scudetto, ma anche i posti per la qualificazione in Europa e Conference League. Senza dimenticare l'ultimo treno per la salvezza. Milan e Inter superano Atalanta e Cagliari grazie ai loro campioni, Rafael Leao e Theo Hernandez da una parte, Ivan Perisic e Lautaro Martinez dall'altra. Domenica prossima ai rossoneri basterà un punto al Mapei Stadium contro il Sassuolo: sulla carta un'impresa tutt'altro che impossibile. L'Inter, dopo il disastro di Bologna, non è più padrona del proprio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Vi piacciono i thriller, i romanzi ad alta tensione, i film nei quali scopri chi è l'assassino solo all'ultimo minuto? Allora adorerete questo, incerto in testa, a metà ed in coda. Perché l'di questa meravigliosa serie A, se non a livello tecnico quantomeno sul piano delle emozioni e dell'incertezza, non solo assegnerà lo scudetto, ma anche i posti per la qualificazione in Europa e Conference League. Senza dimenticare l'ultimo treno per la salvezza. Milan e Inter superano Atalanta e Cagliari grazie ai loro campioni, Rafael Leao e Theo Hernandez da una parte, Ivan Perisic e Lautaro Martinez dall'altra. Domenica prossima ai rossoneri basterà un punto al Mapei Stadium contro il Sassuolo: sulla carta un'impresa tutt'altro che impossibile. L'Inter, dopo il disastro di Bologna, non è più padrona del proprio ...

