Lavori fermi da mesi alla scuola media Fagnani | il Comune chiede i danni alla ditta

il Resto del Carlino

SENIGALLIA - Il Comune chiede i danni all'impresa che stava effettuando ialla scuola Fagnani per grave inadempimento, avendo abbandonato il cantiere . Da mesi, infatti, gli operai non si presentano più in cantiere. Il 26 giugno 2020 è stata affidata alla Cooperativa ...Uomini e donne che, sebbeneda tanto tempo, si sono rimboccati le maniche ed hanno supportato ... in attesa dell'avvio del tour ufficiale, i suoi ultimiin studio, in una summa ideale ... Rotatoria provvisoria, lavori fermi SENIGALLIA - Il Comune chiede i danni all’impresa che stava effettuando i lavori alla scuola Fagnani per grave inadempimento, avendo abbandonato il cantiere. Da mesi, infatti, gli ..."La Quadrilatero ha ribadito che per quella definitiva e il sottopasso è imminente l’approvazione del progetto" ...