Giro d’Italia 2022, il borsino dell’ottava tappa: Mathieu Van der Poel favorito su un percorso da mini-classica (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo l’arrivo di ieri a Potenza che ha premiato Koen Bouwman e i suoi compagni di fuga dopo tanta salita, è tempo per l’interessantissima frazione di Napoli. Il Giro d’Italia 2022 segna il ritorno nel capoluogo campano dopo ben 9 anni, seguendo l’edizione del 2013 che fece la sua partenza dalla città del Vesuvio. Tracciato estremamente mosso quello della tappa odierna e allo stesso tempo piuttosto breve. Con i suoi 153 km, la Napoli-Napoli sarà una delle frazioni meno lunghe dell’intero disegno. Da quando è stato svelato il percorso, si parla di questa giornata, come quella di una sorta di mini-classica, a causa delle tantissime insidie e piccole salite sparse lungo tutto il tracciato. Insomma, mai un attimo di tregua per i corridori in una giornata che può regalare ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo l’arrivo di ieri a Potenza che ha premiato Koen Bouwman e i suoi compagni di fuga dopo tanta salita, è tempo per l’interessantissima frazione di Napoli. Ilsegna il ritorno nel capoluogo campano dopo ben 9 anni, seguendo l’edizione del 2013 che fece la sua partenza dalla città del Vesuvio. Tracciato estremamente mosso quello dellaodierna e allo stesso tempo piuttosto breve. Con i suoi 153 km, la Napoli-Napoli sarà una delle frazioni meno lunghe dell’intero disegno. Da quando è stato svelato il, si parla di questa giornata, come quella di una sorta di, a causa delle tantissime insidie e piccole salite sparse lungo tutto il tracciato. Insomma, mai un attimo di tregua per i corridori in una giornata che può regalare ...

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???Not a single flat meter on today's menu! Have fun and enjoy the show of the Giro d'Italia 2022! ???Nel menù di og… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - francesco_terry : Sabato #14maggio si svolgerà a Napoli una tappa del giro d'Italia. Toccherà tutta la zona flegrea e la viabilità sa… - rep_napoli : Giro d'Italia a Napoli, via il cantiere in piazza della Repubblica: ecco aiuole e nuove corsie [di Tiziana Cozzi, f… -