Roma-Venezia, rivedi la conferenza stampa di Josè Mourinho (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) rivedi la conferenza stampa del tecnico della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia del match contro il Venezia valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. L’allenatore portoghese ha toccato svariati temi, sottolineando l’importanza della sfida che potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale nella lotta per la qualificazione in Europa League. Ecco il VIDEO integrale della conferenza stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022)ladel tecnico della, alla vigilia del match contro ilvalevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. L’allenatore portoghese ha toccato svariati temi, sottolineando l’importanza della sfida che potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale nella lotta per la qualificazione in Europa League. Ecco ilintegrale della. SportFace.

