Prima regola: zittire la mente, dice la fondatrice dello yoga sciamanico in un nuovo libro. (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutti abbiamo dentro uno spirito guida. Un “daimon” che ci conduce alla nostra missione nella vita. Tutto sta nel percepirlo, nell’ascoltarlo. Perché una volta individuato può dare un senso compiuto alla propria esistenza. Almeno dal punto di vista spirituale. Daimon (Piemme, dal 17 maggio in libreria) è il titolo dell’ultimo libro di Selene Calloni Williams, psicologa, fondatrice dello yoga sciamanico e scrittrice seguitissima con una community di migliaia di persone. Dopo libri come Wabi Sabi, Mudra e Meditazioni per viaggiare tra i mondi e Guerrieri immaginali, solo per citare alcuni dei suoi ultimi testi, l’autrice stavolta si sofferma su un tema che le sta a cuore: il mito. «Perché – spiega – ognuno di noi ne mette in scena continuamente uno. E il mito ci racconta l’origine delle ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutti abbiamo dentro uno spirito guida. Un “daimon” che ci conduce alla nostra missione nella vita. Tutto sta nel percepirlo, nell’ascoltarlo. Perché una volta individuato può dare un senso compiuto alla propria esistenza. Almeno dal punto di vista spirituale. Daimon (Piemme, dal 17 maggio in libreria) è il titolo dell’ultimodi Selene Calloni Williams, psicologa,e scrittrice seguitissima con una community di migliaia di persone. Dopo libri come Wabi Sabi, Mudra e Meditazioni per viaggiare tra i mondi e Guerrieri immaginali, solo per citare alcuni dei suoi ultimi testi, l’autrice stavolta si sofferma su un tema che le sta a cuore: il mito. «Perché – spiega – ognuno di noi ne mette in scena continuauno. E il mito ci racconta l’origine delle ...

