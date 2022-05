Giorgia Soleri, la proposta di legge per la vulvodinia e l’incontro con i Ferragnez (Di venerdì 13 maggio 2022) Giorgia Soleri ha recentemente presenziato alla conferenza stampa in Camera dei Deputati per presentare una proposta di legge per riconoscere alcune malattie, tra cui la vulvodinia di cui soffre. L’influencer e modella parla del suo rapporto con il fidanzato Damiano dei Maneskin e dell’incontro con Fedez e Chiara Ferragni. Giorgia Soleri in Camera dei Deputati per presentare una legge che riconosca la vulvodinia come malattia Giorgia Soleri è una modella, influencer e attivista che si batte quotidianamente per poter dar voce ad una malattia femminile che spesso non viene considerata e di cui lei stessa soffre: la vulvodinia. Proprio per questo motivo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)ha recentemente presenziato alla conferenza stampa in Camera dei Deputati per presentare unadiper riconoscere alcune malattie, tra cui ladi cui soffre. L’influencer e modella parla del suo rapporto con il fidanzato Damiano dei Maneskin e delcon Fedez e Chiara Ferragni.in Camera dei Deputati per presentare unache riconosca lacome malattiaè una modella, influencer e attivista che si batte quotidianamente per poter dar voce ad una malattia femminile che spesso non viene considerata e di cui lei stessa soffre: la. Proprio per questo motivo, ...

