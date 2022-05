Serena Mollicone, in aula parla Marco Mottola, accusato di omicidio: “Andavo a ripetizioni dal padre” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per la prima volta dopo decenni, Marco Mottola ha parlato in aula, nel corso di una nuova udienza del processo per l’omicidio di Serena Mollicone. Marco Mottola, figlio dell’allora maresciallo Mottola della caserma di Arce, è accusato di omicidio aggravato, insieme al padre ed alla madre Annamaria. omicidio di Serena Mollicone, uccisa e poi nascosta nel bosco Procede il processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la ragazza di 18 anni scomparsa nel nulla il 1 giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo nei boschi di Anitrella, poco lontano da casa sua, con ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per la prima volta dopo decenni,hato in, nel corso di una nuova udienza del processo per l’di, figlio dell’allora maresciallodella caserma di Arce, èdiaggravato, insieme aled alla madre Annamaria.di, uccisa e poi nascosta nel bosco Procede il processo per l’di, la ragazza di 18 anni scomparsa nel nulla il 1 giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo nei boschi di Anitrella, poco lontano da casa sua, con ...

Advertising

volalibera1 : RT @fanpage: Per la prima volta, dopo 21 anni, i presunti assassini di Serena Mollicone, sono presenti in aula. Il primo a parlare è Marco… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Per la prima volta, dopo 21 anni, i presunti assassini di Serena Mollicone, sono presenti in aula. Il primo a parlare è Marco… - fanpage : Per la prima volta, dopo 21 anni, i presunti assassini di Serena Mollicone, sono presenti in aula. Il primo a parla… - CultEvent_tweet : RT @infotemporeale: Cassino / Delitto Serena Mollicone: prosegue il processo, interrogatorio per Marco Mottola - emanuelegiusep3 : RT @rep_roma: Serena Mollicone, l'imputato Marco Mottola: 'Non l'ho uccisa io' -