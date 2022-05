LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Kamna gela Affini per 2? (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.38 Kamna beffa Affini all’arrivo per soli 2?. L’italiano era andato davvero forte sullo strappo finale, ma non è bastato per rimanere davanti al tedesco, che in pianura è stato superiore. 15.36 Kamna gela Affini. Rifila ben 6? all’italiano all’intermedio dei 7,9 km. 15.35 Il dato che lascia ben sperare Affini è che per ora tutti gli specialisti stanno perdendo nei suoi confronti sullo strappo conclusivo. 15.34 Barta è 8° a 15?. 15.33 Buon intermedio per l’americano Will Barta, è 5° a 9? da Affini. 15.31 Il francese Calmejane, non uno ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.38beffaall’arrivo per soli 2?. L’italiano era andato davvero forte sullo strappo finale, ma non è bastato per rimanere davanti al tedesco, che in pianura è stato superiore. 15.36. Rifila ben 6? all’italiano all’intermedio dei 7,9 km. 15.35 Il dato che lascia ben sperareè che per ora tutti gli specialisti stanno perdendo nei suoi confronti sullo strappo conclusivo. 15.34 Barta è 8° a 15?. 15.33 Buon intermedio per l’americano Will Barta, è 5° a 9? da. 15.31 Il francese Calmejane, non uno ...

