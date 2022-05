Bonus 200 euro anche a chi ha il reddito di cittadinanza. Ecco a chi spetta (Di venerdì 6 maggio 2022) Decreto aiuti, spunta un Bonus trasporti da 60 euro Il Bonus anti - inflazione da 200 euro andrà, oltre che ai dipendenti pubblici e privati, anche ai lavoratori autonomi, ai disoccupati, a colf e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Decreto aiuti, spunta untrasporti da 60Ilanti - inflazione da 200andrà, oltre che ai dipendenti pubblici e privati,ai lavoratori autonomi, ai disoccupati, a colf e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - repubblica : Il decreto Aiuti torna al Cdm. Aggiustamenti sul bonus da 200 euro e Superbonus 110%. In arrivo lo sconto sui mezzi… - fattoquotidiano : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - francesco801004 : Bonus da 200 euro anche a chi ha reddito di cittadinanza e autonomi. Arriva lo sconto sui mezzi pubblici… - tiber_h : RT @alessiaienco76: @AngeloCiocca @MaurizioTorchi2 Dare il #BONUS di 200 euro a chi percepisce il #redditodicittadinanza non è un furto a c… -