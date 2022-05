(Di giovedì 5 maggio 2022) NuoviSNA inentro il prossimo anno per il reclutamento di 88 unità di personale a. Lesono previste dal Decreto PNRR 2, entrato in vigore il 1 maggio 2022, che all’Articolo 12 prevede il potenziamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione con l’inserimento di 88 unità di personale non dirigenziale mediante l’apertura di un concorso pubblico a partire dal 2023. Nel testo si legge che “La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall’anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare ...

...di un capitale umano in 'mutazione strutturale' perché abbiamo sbloccato il turnover e i, ... potenziamento Scuola nazionale dell'amministrazione () 4. Piano integrato di ...Dal primo luglio di questo anno l'accesso aiper le assunzioni, sia a tempo determinato ... RIFORMA PA/ Competenze dipendenti pubblici, la sfida che si può vincere con laLa sfida è ... Concorsi SNA, 88 assunzioni a tempo indeterminato: bandi in arrivo 36 (c.d. decreto PNRR2), che introduce importanti novità per i concorsi pubblici e le assunzioni nella PA, autorizza infatti la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere nuovo personale per la ...Previsto l'obbligo di accedere al portale inPA per tutte le procedure di selezione, in prima battuta per le amministrazioni centrali, e il rafforzamento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell’Ammi ...