Russia, club esclusi da competizioni Uefa 2022/2023. Carrera: "Dispiaciuto, non se lo meritano" (Di martedì 3 maggio 2022) L'ex tecnico dello Spartak Mosca, Massimo Carrera, si è espresso in merito alla decisione dell'Uefa di escludere i club russi dalle competizioni internazionali anche per la stagione 2022/2023. "Sono davvero Dispiaciuto, le squadre russe non se lo meritano. Mi auguro che lo Spartak torni presto a giocare in Europa e che le misure contro il calcio in Russia terminino il prima possibile – ha detto Carrera, che poi ha concluso spiegando – A mio avviso lo sport dovrebbe restare fuori dalla politica". SportFace.

