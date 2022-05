Che emozione per Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala di New York (Di martedì 3 maggio 2022) Chiara Ferragni e Fedez sono tornati in hotel alle 4 del mattino dopo tutte le emozioni vissute al Met di New York. E’ stata la loro prima volta insieme sul red carpet sui cui tutti vorrebbero sfilare. La Ferragni era così felice da dovere urlare in auto per gestire le emozioni, orgogliosa del suo percorso, di avere anche accanto l’uomo della sua vita. Fedez è sembrato impacciato, teso ma poi si è sciolto del tutto quando Gigi Hadid l’ha abbracciato. Al Meropolitan Museum of Art di New York la Ferragni c’era già stata, era il 2015 e Chiara ricorda che non era un periodo semplice, era il periodo in cui si sentiva sola ma doveva stringere i pugni. Oggi è così piena di gioia: “Se la Chiara del 2015 vedesse la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 maggio 2022)sono tornati in hotel alle 4 del mattino dopo tutte le emozioni vissute al Met di New. E’ stata la loro prima volta insieme sul red carpet sui cui tutti vorrebbero sfilare. Laera così felice da dovere urlare in auto per gestire le emozioni, orgogliosa del suo percorso, di avere anche accanto l’uomo della sua vita.è sembrato impacciato, teso ma poi si è sciolto del tutto quando Gigi Hadid l’ha abbracciato. Al Meropolitan Museum of Art di Newlac’era già stata, era il 2015 ericorda che non era un periodo semplice, era il periodo in cui si sentiva sola ma doveva stringere i pugni. Oggi è così piena di gioia: “Se ladel 2015 vedesse la ...

