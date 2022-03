Paolo Bonolis | avete mai visto la sua casa? È incantevole

Leggi su chenews

(Di martedì 1 marzo 2022)mailadi? Lui vive con sua moglie Sonia Bruganelli in un’abitazione davvero. Ecco i dettagli. Sonia Bruganelli esono una delle coppie più seguite dello spettacolo. Lui, ormai, è un totem della televisione italiana. Mentre sua moglie si è ben distinta nelle vesti di opinionista durante l’edizione del Grande Fratello Vip. Oltre ad essere una grande appassionata di libri con una rubrica in cui intervista vari autori. Fonte Ansa FotoCome possiamo immaginare, le curiosità su loro due sono ricercatissime. Anche affari della loro vita privata come la loro abitazione. E, sempre restando inMediaset, molti si chiedono come sia ladi Maria De ...