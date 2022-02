Covid oggi Basilicata, 786 contagi e 3 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 786 i nuovi contagi da Covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 4.195 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Gallicchio, Matera, Tramutola. Sono state registrate 831 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 93 (-6) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 48 nell’ospedale di Potenza; 45 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.643 somministrazioni. Finora 466.148 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 786 i nuovidainsecondo ildi, 15. Si registrano inoltre altri 3. 4.195 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Gallicchio, Matera, Tramutola. Sono state registrate 831 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 93 (-6) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 48 nell’ospedale di Potenza; 45 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 19.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.643 somministrazioni. Finora 466.148 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 ...

Advertising

GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è #IlGiornodellaVergogna cioè IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - friendtonone00 : Anche nelle comunità autonome della Spagna da oggi si toglie il pasaporte covid (limitato al settore alberghiero, l… - lifestyleblogit : Covid oggi Basilicata, 786 contagi e 3 morti: bollettino 16 febbraio - -