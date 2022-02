Andrea Delogu rompe il silenzio su Stefano De Martino | Ecco cosa c’è davvero tra i due (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andrea Delogu dai microfoni di Tonica rompe il silenzio su Stefano De Martino: Ecco cosa c’è davvero tra i due conduttori Dopo la rottura del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari, Andrea Delogu è stata al centro del gossip per via del suo bel rapporto con Stefano De Martino. Adesso dalla trasmissione Tonica, Andrea rompe il silenzio sul tipo di rapporto che c’è con il collega Stefano: “Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dai microfoni di TonicailsuDec’ètra i due conduttori Dopo la rottura del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari,è stata al centro del gossip per via del suo bel rapporto conDe. Adesso dalla trasmissione Tonica,ilsul tipo di rapporto che c’è con il collega: “Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio ...

Advertising

TvCircle1 : Martedì #15febbraio 2022, #ascoltitv: ?? #LeaUnNuovoGiorno 5.086.000 e 22,6% ?? Per #PsgRealMadrid 4.360.000 e 17.7%… - ma_ri_01 : nella prossima vita voglio rinascere andrea delogu, il nome ce l’ho già ora manca il cognome - maurizifo : RT @efdiegi: Io tipo ad Andrea Delogu affiderei tutto, ma tutto. Pure le puntate di Medicina 33 sui calcoli biliari negli 80enni. #Tonica - wajtingforlouis : RT @Cinguetterai_: ??Su Rai 2 il pubblico ha perso la testa per #Tonica. Il nuovo programma di Andrea Delogu ha debuttato in seconda serata… - F3Vicky : RT @negri_jenny: #Tonica il bacio Ema Stokholma tra Gaia e che l'aspetta Andrea Delogu… -