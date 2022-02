Juventus, altro che cessione: pronta la firma per blindare il big (Di martedì 15 febbraio 2022) La Juventus guarda al futuro a breve e lungo termine, e mentre corre per la Champions pensa a come trattenere a Torino una stella. Dopo un calciomercato invernale che l’ha trasformata, con gli innesti di Zakaria e Vlahovic, la Juventus in questo momento è operativa a 360 gradi. Testa al campionato, dove c’è da prendersi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 febbraio 2022) Laguarda al futuro a breve e lungo termine, e mentre corre per la Champions pensa a come trattenere a Torino una stella. Dopo un calciomercato invernale che l’ha trasformata, con gli innesti di Zakaria e Vlahovic, lain questo momento è operativa a 360 gradi. Testa al campionato, dove c’è da prendersi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus altro De Ligt vede solo Juve: al via il piano 2025 La Juventus è molto soddisfatta del centrale oranje e Matthijs si trova a meraviglia in bianconero, ... ma dall'altro si preparano a qualsiasi eventualità. In caso di divorzio dal numero 4, c'è già una ...

Totocalcio 12 - 13 - 14 febbraio 2022: risultati, vincite, soldi e montepremi. Ecco chi ha vinto IL NUOVO CONCORSO: LA SCHEDINA DEL PROSSIMO WEEK - END Eventi obbligatori Atalanta - Juventus X Napoli - Inter X Spezia - Fiorentina 2 Sassuolo - Roma X Maiorca - Athletic Bilbao 1 Leicester - West ...

Traoré spicca il volo, il Sassuolo si gode un altro talento: la Juve osserva Calciomercato.com BIG MATCH, IL DOPPIO DIFETTO, MA NELL'ULTIMO... Sarebbe bello dire che la Juventus con Dusan Vlahovic e Denis Zakaria ha eliminato tutti i propri difetti, ma purtroppo non è così. Sicuramente i bianconeri hanno migliorato il proprio rendimento ed ...

La classifica senza errori arbitrali, 25ma giornata: altro pasticcio Polemiche a non finire per l’arbitraggio di Mariani in Atalanta-Juventus e anche per quello di Guida in Sassuolo-Roma: c’è una sola partita falsata, però, nel programma della 25ma giornata di serie A ...

