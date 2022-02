Covid: Tajani, 'se pandemia scende riconquistare libertà sempre con prudenza' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sulla gestione del Covid "noi siamo molto legati ai risultati degli scienziati, è giusto riconquistare spazi di libertà se la pandemia sta scendendo. Credo che tutti i dati ci dicano che la situazione va migliorando, quindi man mano che migliora la situazione si possono aprire le porte, togliere le mascherine dove si possono togliere, incrementare le presenze in tutti i locali, quindi far ritornare durante la stagione festiva gli italiani in un sistema di piena libertà. Naturalmente serve la prudenza e l'intelligenza da parte di tutti quanti, nella speranza che la scienza faccia passi in avanti anche per quanto riguarda le medicine che possono curare il coronavirus". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sulla gestione del"noi siamo molto legati ai risultati degli scienziati, è giustospazi dise lastando. Credo che tutti i dati ci dicano che la situazione va migliorando, quindi man mano che migliora la situazione si possono aprire le porte, togliere le mascherine dove si possono togliere, incrementare le presenze in tutti i locali, quindi far ritornare durante la stagione festiva gli italiani in un sistema di piena. Naturalmente serve lae l'intelligenza da parte di tutti quanti, nella speranza che la scienza faccia passi in avanti anche per quanto riguarda le medicine che possono curare il coronavirus". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tajani Balneari all'ultima spiaggia: inizia la discussione sulla direttiva Bolkestein ...ultime due estati hanno dovuto anche sborsare ulteriori fondi per gli accorgimenti anti - covid, ... nel centrodestra, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani: 'siamo tutti quanti al ...

Via libera al presidenzialismo Tajani La rielezione di Mattarella alla presidenza della Repubblica ha provocato fratture profonde ... Colle, Berlusconi già archiviato In 7 giorni 4,5 milioni di vaccini anti Covid, è record Salvini e ...

Superbonus: Tajani, ‘fermezza contro imbroglioni ma non fermare edilizia’ Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando Strasburgo. “L’edilizia -ha aggiunto l’esponente azzurro- significa anche acciaio, ceramica, tanti altri settori del comparto ...

