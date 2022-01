Schianto scooter-camion: muore 16enne. Il video diventa virale su Whatsapp (Di giovedì 27 gennaio 2022) Era a bordo del suo scooter quando, improvvisamente, ha impattato in una semi curva, un camion. L’impatto è stato terribile e per il conducente del mezzo 50, non c’è stato nulla da fare. Giuliano Napoli, 16 anni di Sassuolo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e gli agenti della polizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Era a bordo del suoquando, improvvisamente, ha impattato in una semi curva, un. L’impatto è stato terribile e per il conducente del mezzo 50, non c’è stato nulla da fare. Giuliano Napoli, 16 anni di Sassuolo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e gli agenti della polizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

