La Cina accusata di interferenze dopo la rimozione dell'account WeChat del primo ministro australiano (Di martedì 25 gennaio 2022) WeChat è al centro dell'ennesima valanga di critiche. Si tratta di una delle app di messaggistica social più utilizzate nel paese del Dragone con 1,2 miliardi di utenti attivi ogni mese (dati 2020). La maggior parte di questi è concentrata in Cina. Le critiche da parte dei governi occidentali per i legami che sembrano esserci con il governo cinese non sono certo mancate: già nel 2020 Trump voleva vietarla negli Stati Uniti sostenendo che potesse mettere a rischio la sicurezza nazionale consegnando i dati dei cittadini dritto dritto nelle mani del governo cinese. Una questione che è emersa recentemente anche per My2022, l'app che terrà monitorata la situazione Covid durante le prossime olimpiadi invernali di Pechino. Tornando a WeChat, l'ultima arriva dall'Australia con l'accusa diretta alla piattaforma per l'account ...

