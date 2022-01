Gf Vip 6 LIVE | Sorpresa al televoto In nomination finiscono tre pezzi grossi

(Di martedì 25 gennaio 2022) Battute conclusive per la trentasettesima puntata del Gf Vip. Il verdetto scombina le previsioni.per Davide. Invanno in tre. Manuel attraversa la porta rossa del Gf Vip… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6 LIVE: putiferio in studio tra Signorini e il vippone. L’attore sulla graticola - infoitcultura : Gf Vip 6 LIVE: l’inquilino fa una scelta definitiva. Tregua tra le due vippone - zazoomblog : Gf Vip 6 LIVE: putiferio in studio tra Signorini e il vippone. L’attore sulla graticola - #LIVE: #putiferio… - CIAfra73 : Live 24 gennaio 2022 · #GFVip, trentasettesima puntata. Il #GrandeFratelloVip 6 è condotto da Alfonso Signorini, ... -

Ultime Notizie dalla rete : Vip LIVE

...ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri...... e poi tra quelle ci sono pure le sale, destinate ai giocatori, scommettitori, che puntano a partire dal 100.casinò rendono l'esperienza estremamente viva, reale, da far vivere quasi tutto ...Prosegue la puntata del Gf Vip 6. Non sei tu che ti devi giustificare, è lui che deve smetterla di pubblicare post del genere e continuare ad essere così ambiguo”. Delia dichiara che l’anello lo deve ...Stasera al Gf Vip 6 la scelta di Manuel. Leggi anche –> GF Vip, delirio nella casa: chiesto l’intervento di un prete. La situazione è complicata. Leggi anche –> Gf Vip 6, sapete quanto guadagna Aldo M ...