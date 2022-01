La bancaria licenziata per i film porno? "Ecco chi mi chiedeva quei video": un terremoto nella finanza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sta facendo discutere la storia di Benedetta D'Anna, la bancaria licenziata a causa dei suoi hobby un po' troppo spinti. In arte Benny Green, la 40enne ha raccontato di essere stata messa alla porta dall'istituto di credito di Siracusa. Il motivo? Le sue foto osè culminate in un film a luci rosse. "Ero una bancaria, facevo questo mestiere da 17 anni un po' per volontà della famiglia, un po' per cultura, è stato un percorso quasi obbligato - ha confessato davanti alle telecamere di Veronica Gentili, nella puntata di Controcorrente -. Poi ad un certo punto ho cominciato a tirare fuori la mia vena artistica ma non durante gli orari di lavoro". La sua passione si è in fretta trasformata in una necessità: da mamma single, D'Anna aveva bisogno di "aumentare il guadagno". Complice la pandemia. "Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sta facendo discutere la storia di Benedetta D'Anna, laa causa dei suoi hobby un po' troppo spinti. In arte Benny Green, la 40enne ha raccontato di essere stata messa alla porta dall'istituto di credito di Siracusa. Il motivo? Le sue foto osè culminate in una luci rosse. "Ero una, facevo questo mestiere da 17 anni un po' per volontà della famiglia, un po' per cultura, è stato un percorso quasi obbligato - ha confessato davanti alle telecamere di Veronica Gentili,puntata di Controcorrente -. Poi ad un certo punto ho cominciato a tirare fuori la mia vena artistica ma non durante gli orari di lavoro". La sua passione si è in fretta trasformata in una necessità: da mamma single, D'Anna aveva bisogno di "aumentare il guadagno". Complice la pandemia. "Con ...

