Tre Sorelle, la nuova commedia di Enrico Vanzina presto su Prime Video (Di domenica 23 gennaio 2022) Il 27 gennaio esce su Prime Video l’ultimo film di Enrico Vanzina Tre Sorelle. Si tratta di una commedia tutta al femminile interpretata da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, con la partecipazione straordinaria di Luca Ward. Il film, prodotto da New International in collaborazione con RTI e Prime Video, è reduce dal successo ottenuto a Capri Hollywood dove è stato proiettato in anteprima. La pellicola è un racconto ironico, tagliente e romantico sulla forza e le fragilità di tre donne che si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite. Tre Sorelle, di cosa parla la nuova commedia di Enrico ... Leggi su velvetmag (Di domenica 23 gennaio 2022) Il 27 gennaio esce sul’ultimo film diTre. Si tratta di unatutta al femminile interpretata da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, con la partecipazione straordinaria di Luca Ward. Il film, prodotto da New International in collaborazione con RTI e, è reduce dal successo ottenuto a Capri Hollywood dove è stato proiettato in anteprima. La pellicola è un racconto ironico, tagliente e romantico sulla forza e le fragilità di tre donne che si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite. Tre, di cosa parla ladi...

Advertising

SamGibili1 : RT @fratotolo2: Con tre navi delle #ONG colme di #migranti che attendono di sbarcare ovviamente in Italia, #Bergoglio: 'Fratelli e sorelle… - programmitvoggi : Il cast del film “Tre Sorelle” di Vanzina ospite a Domenica In - seba22758 : RT @fratotolo2: Con tre navi delle #ONG colme di #migranti che attendono di sbarcare ovviamente in Italia, #Bergoglio: 'Fratelli e sorelle… - Efisio31251859 : RT @fratotolo2: Con tre navi delle #ONG colme di #migranti che attendono di sbarcare ovviamente in Italia, #Bergoglio: 'Fratelli e sorelle… - ZanRoby : RT @fratotolo2: Con tre navi delle #ONG colme di #migranti che attendono di sbarcare ovviamente in Italia, #Bergoglio: 'Fratelli e sorelle… -