Domenica In, Ivana Spagna racconta il dramma dell’aborto: “Era una bambina” (Di domenica 23 gennaio 2022) Una storia che si sviluppa su più ambiti, quella di Ivana Spagna, raccontata con uno sguardo sempre rivolto al passato, quello che ha condizionato tutto il suo futuro. Un macigno che si porta dentro e del quale non è stata in grado di liberarsi, un po’ per sentirsi protetta dal ricordo e un po’ per l’incapacità di dirsi adulta. Figlia per sempre, questa è l’impressione che ha dato durante la lunga intervista resa a Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 23 gennaio, ricevendo anche una dura reprimenda da parte della conduttrice. Ivana Spagna, la madre che non è stata Non essere madri di figli venuti al mondo non significa non essere madri. Quella di Ivana Spagna è una maternità che nasce da dentro, un’esperienza non vissuta che riversa ... Leggi su dilei (Di domenica 23 gennaio 2022) Una storia che si sviluppa su più ambiti, quella dita con uno sguardo sempre rivolto al passato, quello che ha condizionato tutto il suo futuro. Un macigno che si porta dentro e del quale non è stata in grado di liberarsi, un po’ per sentirsi protetta dal ricordo e un po’ per l’incapacità di dirsi adulta. Figlia per sempre, questa è l’impressione che ha dato durante la lunga intervista resa a Mara Venier nel corso della puntata diIn del 23 gennaio, ricevendo anche una dura reprimenda da parte della conduttrice., la madre che non è stata Non essere madri di figli venuti al mondo non significa non essere madri. Quella diè una maternità che nasce da dentro, un’esperienza non vissuta che riversa ...

