Mustafa e il padre sono arrivati in Italia per essere curati al Centro protesi di Budrio. La loro foto è diventata simbolo del dramma siriano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Munzir e Mustafa, i protagonisti dello scatto 'Hardship of Life', che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano, sono arrivati in Italia. Il loro volo di linea è atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma intorno alle 17. In Siria, a causa dei bombardamenti e delle conseguenze derivanti dal gas nervino, hanno perso gambe e braccia. sono ora attesi a Siena, dove passeranno la quarantena e inizieranno la loro nuova vita in un alloggio messo a disposizione dalla Caritas e dall'Arcidiocesi. Dalla città del Palio era infatti partita una gara di solidarietà che aveva portato alla raccolta di 100mila euro e alla possibilità di un percorso di cure nel Centro

