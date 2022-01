Esonero contributi alternativo alla Cig, domande al via: come richiederlo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Arrivano finalmente le istruzioni operative per la richiesta dell’Esonero contributi alternativo alla Cig previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Dopo un anno infatti l’Istituto, con Messaggio n° 197 del 14 gennaio 2022, ha fornito le modalità operative per la richiesta dell’Esonero e le istruzioni contabili. Il ritardo è da imputarsi al fatto che gli aiuti in questione erano subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea, che è giunta solo l’8 dicembre scorso con la Decisione C(2021) 9334 final. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’Esonero in questione i datori di lavoro del settore agricolo e, in base a quanto previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Arrivano finalmente le istruzioni operative per la richiesta dell’Cig previsto dLegge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Dopo un anno infatti l’Istituto, con Messaggio n° 197 del 14 gennaio 2022, ha fornito le modalità operative per la richiesta dell’e le istruzioni contabili. Il ritardo è da imputarsi al fatto che gli aiuti in questione erano subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea, che è giunta solo l’8 dicembre scorso con la Decisione C(2021) 9334 final. Sono esclusi dpossibilità di richiedere l’in questione i datori di lavoro del settore agricolo e, in base a quanto previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia ...

