Record di vendite per Lamborghini nel 2021 | 8 405 supercar consegnate

Advertising

telefoninonet : iQOO 9 e 9 Pro volano nelle vendite: ecco l’incredibile record - infoiteconomia : Rolls-Royce: record di produzione e vendite nel 2021. E la crisi dei chip? - quedex : @zave Idem nelle schede video: i problemi della filiera hanno reso impossibile adeguare l'offerta alla domanda, ma… - zazoomblog : Vendite record per il nuovo reggiseno senza ferretti - #Vendite #record #nuovo #reggiseno - ItaliaOggi : Pandolfini Casa d’Aste, 2021 vendite da record -

Ultime Notizie dalla rete : Record vendite

diassoluto per Lamborghini nel 2021. La Casa di Sant'Agata Bolognese ha consegnato 8.405 le vetture consegnate a livello globale . Si tratta del miglior anno di sempre a livello ...Tuttavia, il nostrodi ordini di 543mila veicoli nella sola Europa mostra chiaramente che la ... ha affermato Klaus Zellmer, membro del consiglio di amministrazione per lee il marketing ...Le vendite sono aumentate del 13% rispetto al 2020. Sono cresciute a doppia cifra tutte e tre le macro regioni in cui Lamborghini è presente: America (+14%), Asia Pacifico (+14%) ed Emea (+12%).Porsche, record di vendite con 300.000 auto nel 2021. Più che raddoppiate le consegne della elettrica Taycan con 41.296 esemplari consegnati.